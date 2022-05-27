МТС во Владимирской области обновил телеком-оборудование в районах малоэтажной застройки города Камешково, а также в Городском парке и на стадионе. В результате проведенных работ скорость ..

МТС во Владимирской области обновил телеком-оборудование в районах малоэтажной застройки города Камешково, а также в Городском парке и на стадионе. В результате проведенных работ скорость передачи данных выросла на 30%.Увеличение скорости мобильного интернета коснулось, в первую очередь, абонентов, проживающих на улице Школьной, Ермолаева, Коруновой, Дорожной, Свердлова, где сосредоточена большая часть коттеджей и частных домов.Теперь местные жители и дачники даже в часы пик могут звонить по видеосвязи, загружать тяжелый контент в соцсетях, смотреть видео в хорошем качестве. Высокие скорости передачи данных позволяют занять детей мультфильмами, пока родители работают в саду, а вечером скоротать время за просмотром сериала или спортивной трансляции. Вести стрим или делиться фотографиями своего урожая с подписчиками можно, не отходя от грядки.Посетители Городского парка и стадиона GYM, которые также охвачены улучшенной связью МТС, могут загружать видеотренировки, спортивные приложения, музыку для бега и другие сервисы.«Жители коттеджного района в Камешково – одни из основных потребителей трафика мобильного интернета в городе. Многим он необходим, чтобы удаленно работать и учиться, смотреть фильмы, читать новости и пользоваться всеми цифровыми сервисами. Контента потребляется все больше, поэтому мы оперативно выявляем потребности и уделяем должное внимание развитию телеком-инфраструктуры в городе», — говорит директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет в городе Муром, увеличил скорости на привокзальной площади во Владимире, на участке трассы М7 от микрорайона «Добрый» до города Боголюбово.На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.