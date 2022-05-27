В производстве Вязниковского Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 18-летнего...

В производстве Вязниковского Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.По версии следствия, в ночное время 29 марта 2022 года, находясь на общей кухне жилого дома, подозреваемый совершил в отношении своей 13-летней знакомой преступление против ее половой свободы и неприкосновенности, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Ранее судимый молодой человек вину в инкриминируемом ему деянии признал.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/