МТС сообщает о модернизации сети на трассе М7 «Волга» к началу летнего туристического сезона. На участке от микрорайона «Доброе» в направлении поселка Боголюбово оператор увеличил емкость ..

МТС сообщает о модернизации сети на трассе М7 «Волга» к началу летнего туристического сезона. На участке от микрорайона «Доброе» в направлении поселка Боголюбово оператор увеличил емкость сети, что позволило большему количеству путешественников пользоваться навигаторами и всеми туристическими сервисами в поездках по городам «Золотого кольца» на большей скорости.Трасса М7 протяженностью более 1300 километров связывает Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу. Эта автомагистраль ведет к двум городам «Золотого кольца» - Боголюбову и Суздалю. Вместе с Владимиром они стали не только самыми посещаемыми историческими местами региона, но и вывели его на второе место в России по общему туристическому потоку.С началом летнего туристического сезона, который длится с мая по октябрь, нагрузка на сеть по трассе М7 значительно выросла. Особенно это наблюдается на участке с поворотом на микрорайон «Доброе», один из самых больших спальных районов Владимира. Оператор установил на развилке дополнительное телеком-оборудование, которое дает возможность пользоваться комфортной голосовой связью и мобильным интернетом туристам, и водителям, проезжающим по трассе М7, а также более 50 тысячам жителей активно растущего микрорайона.«В горячий туристический сезон обычно происходит удвоение нагрузки на нашу сеть. В этот раз автоматический мониторинг показал необходимость установки оборудования для увеличения емкости сети и скорости мобильного интернета на данном участке на треть, что мы и сделали. Это не просто усиление сети МТС, но и вклад в развитие туристической инфраструктуры региона - ведь музейный комплекс Суздаля и Церковь Покрова на Нерли в Боголюбово в этом году особенно популярны в связи с повышенным интересом к внутреннему туризму. Благодаря развитию маршрутов и популяризации «Золотого кольца» прирост туристов уже в начале сезона составил 3 процента. А наша сеть к такому росту турпотока уже готова», - отметил директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет в городе Муром и увеличила скорости на привокзальной площади во Владимире. На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98 процентам населения.