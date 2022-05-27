На Сиреневом бульваре Санкт-Петербурга мужчины устроили разборки из-за парковочных мест. Два брата решили разобраться с местными жителями. Об этом сообщает . Один из мужчин решил выгнать с ..

На Сиреневом бульваре Санкт-Петербурга мужчины устроили разборки из-за парковочных мест. Два брата решили разобраться с местными жителями. Об этом сообщает .Один из мужчин решил выгнать с парковки человека. Сначала автомобиль отъехал, но затем водитель вернулся и выскочил из машины с травматическим пистолетом. К счастью, во время стрельбы никто не пострадал, полицейские вручили дебоширам протоколы об административном правонарушении.