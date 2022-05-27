ЧП произошло на Ипподромской улице.

ЧП произошло на Ипподромской улице.В пятницу, 27 мая, чрезвычайное происшествие произошло на одной из оживленных автодорог Новосибирска. Утром прямо на трассе загорелся Камаз, груженный строительными материалами. Огонь вспыхнул в кабине машины.Об этом сообщает телеканал "" со ссылкой на региональное управление МЧС. На кадрах, снятых на месте ЧП, видно, как горит кабина грузовика. В ведомстве еще предстоит выяснить причину возникновения пожара.Сообщается, что водитель КамАЗа получил незначительне ожоги рук, однако отказался от транспортировки в больницу. Медики оказали ему помощь на месте.