Глава Владимирской области сможет оставаться в должности более двух сроков подряд. Депутаты...

Глава Владимирской области сможет оставаться в должности более двух сроков подряд. Депутаты Заксобрания накануне на очередном заседании приняли соответствующие поправки в региональный устав. Так же они дополнили полномочия губернатора, наделив того возможностью увольнять глав органов местного самоуправления. За какие еще законопроекты проголосовали областные парламентарии. Об этом далее.Лекарства, ФАПЫ и зарплаты медиков. Врио директора департамента здравоохранения Артем Осипов отвечает на вопросы депутатов. Острой по-прежнему остается тема лекарственного обеспечения. На текущий момент на «отсрочке» около сотни назначений, для сравнения, год назад было три тысячи.Еще одна проблема - ФАПы-долгострои. Самая сложная ситуация в Гусь-Хрустальном районе. Их там целых три. В отношении застройщика идет судебное разбирательство. При этом в уже работающих медпунктах не хватает персонала, в том числе для аптечных пунктов - фельдшеры отказываются брать на себя еще и нагрузку фармацевтов. Впрочем, кадровый дефицит медработников сохраняется и в крупных городах.Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- То, что мы слышим от руководства департамента и наблюдаем в реальной жизни, говорит о том, что проблемы, безусловно, еще не решены в полном объеме, но они решаются. Москва, Нижний Новгород с их зарплатами перетягивают наших медиков и наличие жилья - служебного, либо собственного через механизм ипотеки - это механизм привязывания к нашему региону медиков. Он достаточно эффективен - вот на этом мы сосредоточимся в ближайшее время.Депутаты приняли новую меру поддержки для многодетных семей. Начиная со следующего года многодетная семья будет считаться таковой и получать все положенные льготы и после достижения ребенком восемнадцати лет, но при условии, что тот студент-очник. Учебу при этом нужно завершить до 23-х лет. Инициатором поправки выступил глава региона Александр Авдеев.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Этот закон, мы считаем, очень серьезно поможет нашим многодетным семьям. Немногим более 73 миллионов рублей на этот закон из областного бюджета будет выделяться, но мы считаем, что эти денежные средства будут потрачены в очень нужном и важном направлении для нашей страны - поддержки многодетных семей.В настоящий момент в регионе, помимо общефедеральных льгот - ипотеке по сниженной ставке, налоговых преференций и бесплатных земельных участков - действует пакет региональных мер поддержки многодетных семей. Это внеочередное медобслуживание, обеспечение местами в детских садах, бесплатный отдых на море и многое другое.Еще один пункт повестки - студенческие строительные отряды. Поддержать это движение попросили члены Молодежной думы.Сегодня студотряды Владимирской области насчитывают около пятисот человек. Принятый закон устанавливает правовые основы их деятельности и формы господдержки: теперь они могут финансироваться за счет средств областного бюджета, заложенных на молодежную политику.Никита Тарбеев, при содействии пресс-службы ЗС