Сергей Собянин выступил перед участниками конкурса Лидеры России.

Сергей Собянин выступил перед участниками конкурса "Лидеры России".Даже в условиях сильного санкционного давления со стороны западных стран Россия продолжает активно развиваться. В частности, столичные власти работают над улучшением городской среды, а также привлечением новых кадров и инвестиций. Все это, по словам Сергея Собянина, позволяет Москве удерживать лидирующие позиции среди мировых конкурентов.Сегодня российская столица ничуть не уступает ведущим европейским или американским городам ни по уровню жизни, ни по степени комфорта, ни по развитию технологий. Как отметил градоначальник во время торжественного открытия суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России" в Гостином Дворе, любые вызовы для нашей страны — это новые возможности, которые помогут привести ее к лидерству."За последние годы ни одной команде лидеров не приходилось сталкиваться с такими вызовами, с какими вы столкнетесь", – обратился политик к участникам конкурса. Он подчеркнул, что работа по развитию Москвы, начатая в 2011 году, продолжается и сегодня. Город, по словам мэра, не может быть конкурентным без комплексного развития.Особое внимание Сергей Собянин обратил на будущее завода "Рено", который после закрытия был передан столице. Власти приняли решение возобновить на предприятии выпуск автомобилей марки "Москвич". Меж тем, по словам политика, речь не идет о производстве старых моделей."Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили", – заявил Сергей Собянин.Также глава города не исключил, что для участия в производстве машин будут приглашены зарубежные партнеры. В то же время он отметил, что отечественные компании способны заменить западные бренды, покинувшие Россию.