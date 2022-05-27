14 новых автобусов, закупленных мэрией Владимира начнут курсировать по маршрутам областного центра начиная с 30 сентября, хотя изначально казалось, что это произойдет не раньше июля. 12 машин

14 новых автобусов, закупленных мэрией Владимира начнут курсировать по маршрутам областного центра начиная с 30 сентября, хотя изначально казалось, что это произойдет не раньше июля. 12 машин большого класса ЛИАЗ-529267 вместимостью до 105 пассажиров и два автобуса среднего класса ПАЗ-320415-14 вместимостью до 59 человек выйдут на улицы города значительно раньше, чем предполагалось изначально. В мэрии