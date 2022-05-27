В России вводятся все новые на первый взгляд привлекательные программы для приобретения жилья. Однако насколько это выгодно? Объяснил эксперт.

В России вводятся все новые на первый взгляд привлекательные программы для приобретения жилья. Однако насколько это выгодно? Объяснил эксперт.Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила суть недавно появившегося на рынке недвижимости нового предложения от Сбербанка. Речь идет об ипотеке без первого взноса.По словам эксперта, эта программа реальна и осуществима, но есть одно условие – надо отдать под залог уже имеющуюся квартиру. В данной ситуации следует все продумать и быть аккуратнее, сообщаетБолее того, согласно постановлению правительства РФ № 479, с 26 марта до окончания 2022 года застройщикам не будут выписывать штрафы за нарушение сроков передачи жилья. Все это вкупе говорит о том, что сейчас не самое подходящее время для оформления ипотек. Это просто напросто невыгодно. Не улучшает ситуацию даже тот факт, что на новостройки ипотека сейчас выдается под девять процентов.В итоге получается, что человек получает "не квартиру, а обещание на бумаге". Эксперт призналась, что сама никогда не пошла бы на такие условия с банком, и россиянам она посоветовала несколько раз подумать.Радченко считает, что сейчас людям лучше сосредоточиться на преодолении инфляции, а все остальное оставить до лучших времен.