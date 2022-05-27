На владельца турбазы завели уголовное дело.

В Петушках президента общественной организации обвиняют в загрязнении заказника. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.На береговой линии озера Глубокое на территории заказника «Крутовский» он площадью более 1000 квадратных метров. Мужчина возвёл объекты инфраструктуры, организовал проезд. Предприимчивый мужчина сдавал турбазу желающим отдохнуть на природе и пожарить шашлыки.Действия обвиняемого повлекли загрязнение берега, изменение естественного ландшафта, повреждение лесных насаждений, деградацию земель. Особо охраняемой природной территории причинён ущерб на общую сумму более 5 млн рублей.Уголовное дело рассмотрит Петушинский районный суд. Прокурором подготовлен иск о взыскании причинённого экологии ущерба.