В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого недавно родившийся белек.

В Сети набирает популярность видео, на кадрах которого недавно родившийся белек.В Сахалинской области сняли на видео недавно родившегося детеныша тюленя. На кадрах белек выглядит сначала слабым и беспомощным, а потом начинает скалить зубки и пытаться лаять. Малыш внимательно следит за камерой и поворачивает голову вслед за ней.Судя по всему, белек таким образом пытался защититься от назойливых зевак. Правда вышло у детеныша тюленя не слишком убедительно, а лай напоминал больше шуршание бумаги.Кадры опубликовали на странице ВК Фонда "Зеленый Сахалин". Эксперты оценили состояние белька как нормальное. Животное не нуждалось в помощи, изымать его из дикой природы нет никакой необходимости.