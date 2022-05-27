Сотрудники региональной полиции нашли в Кольчугино подозреваемых в хищении человека вместе с их 24-летней жертвой. Похитители требовали выкуп 1,08 млн рублей. 22 мая в УМВД по Владимирской

Сотрудники региональной полиции нашли в Кольчугино подозреваемых в хищении человека вместе с их 24-летней жертвой. Похитители требовали выкуп 1,08 млн рублей. 22 мая в УМВД по Владимирской области житель Вологды сообщил, что его 24-летнего знакомого насильно удерживают в Кольчугино и требуют за него в качестве выкупа 1,08 млн рублей. Сотрудники местной полиции и главного управления