Вячеслав Володин уверен, что США утратили поддержку большинства в мире.

Вячеслав Володин уверен, что США утратили поддержку большинства в мире.С началом специальной военной операции на Украине западные страны решили усилить давление на Россию. Делалось это не только с помощью экономических санкций, но и всякого рода голосований в ООН. Однако, как верно заметил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, они показали, что США утратили поддержку большинства в мире.Фактически антироссийские голосования сыграли злую шутку с американцами. Достаточно сравнить лишь два недавних примера. Так, в начале марта Генассамблея ООН рассматривала вопрос об осуждении спецоперации по защите ДНР и ЛНР. 40 членов ООН отказались голосовать против нашей страны, среди них – Китай, Индия, Иран, ЮАР и другие.Спикер Госдумы подчеркнул, что численность населения этих государств составляет 4,47 миллиарда человек или 57,3% от всех людей, живущих на нашей планете. Однако в апреле ситуация изменилась. Тогда за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН не стали голосовать также Бразилия, Египет, Индонезия, ОАЭ, Мексика и другие, общее население которых составляет 5,93 млрд человек или 76,2%."Как видим, зачастую за принимаемыми в ООН большинством голосов решениями в реальности стоит меньшинство", – подчеркнул Вячеслав Володин.По его словам, президент США Джо Байден сегодня стремится реформировать ООН, чтобы удержать там свои позиции. Его цель – сохранение изжившего себя однополярного мира. Однако большинство – на стороне России. Парламентарий констатировал, что все попытки Вашингтона и Брюсселя изолировать Москву провалились.