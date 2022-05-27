Олега Янковского не стало 13 лет назад. Артист прожил удивительную жизнь, но, к сожалению, рано покинул этот мир. Уход легендарного актера стал трагедией для тех, кто его любил. А ведь любила его вся страна...

Олега Янковского не стало 13 лет назад. Артист прожил удивительную жизнь, но, к сожалению, рано покинул этот мир. Уход легендарного актера стал трагедией для тех, кто его любил. А ведь любила его вся страна...Олег Янковский появился на свет в 1944 году. Сегодня сложно в это поверить, но до определенного момента Янковский даже не думал об актерской карьере. В детстве он мечтал стать звездой футбола, а после окончания школы задумывался о профессии врача. В театральное училище артист попал по иронии судьбы.Будущий актер заглянул в театральное училище, наткнувшись на объявление о наборе студентов. Экзамены к тому моменту давно закончились, но Янковский, как сказали Олегу, уже был зачислен. Молодой человек решил, что его приняли на учебу без вступительных, и рассказал обо всем семье. Увидев счастливое лицо юноши, его старший брат, Николай, лишь загадочно промолчал. Это он сдал все экзамены, но решил уступить младшенькому дорогу в профессию. Забавный случай превратился в семейную легенду.В училище актер славился не только своим талантом, но и ответственным подходом к любому делу. Именно поэтому никто не удивился, когда уже на втором курсе он узаконил отношения со своей возлюбленной – студенткой того же учебного заведения Людмилой Зориной. Супруги прожили в браке до самой смерти артиста, воспитали сына Филиппа и всего добились вместе. Сначала звездой сцены стала она, а потом в кино прославился он.За свою творческую карьеру Олег Иванович исполнил много запоминающихся ролей. В каждую работу Янковский вкладывал частичку себя, но за свои успехи всегда благодарил близких, которые были для него самым главным на свете. Артист прожил счастливую, яркую жизнь и не боялся коварной болезни, которая предательски забрала его уже в 65 лет. А ведь однажды он ее даже предсказал...Общаясь с журналистами в начале нулевых, Олег Янковский отметил, что не видит смысла чего-то бояться в жизни. Артист сказал, что если у него обнаружат рак, он постарается прожить оставшееся время достойно. Спустя несколько лет его слова в точности сбылись.В 2008 году актеру стало плохо во время одной из репетиций. Медики диагностировали у Янковского ишемическую болезнь сердца и назначили ему лечение, но он даже не подумал оставлять родную сцену "Ленкома". Олег Иванович продолжил радовать зрителей новыми ролями, а спустя несколько месяцев его состояние ухудшилось. Страшный диагноз прогремел как гром среди ясного неба.Артист почувствовал нестерпимые боли в желудке, сильно похудел и снова попал в больницу. Новая диагностика выявила рак поджелудочной железы. Янковский проходил лечение в Европе, до последнего не падая духом, но ему ничего не помогло. 10 апреля 2009 года Олег Иванович в последний раз вышел на сцену, а спустя несколько дней попал в клинику – у него открылось кровотечение.Последние дни своей жизни легендарный артист провел в больнице без сознания. Даже тогда все продолжали верить в чудо, которое так и не произошло. 20 мая Олега Янковского не стало. Он покинул этот мир в возрасте 65 лет, но прожил отмеренное ему время так, как и мечтал. Достойно.