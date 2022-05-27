В прокуратуру с жалобами обратились 45 родителей детей-диабетиков. Сегодня с ними лично встретился...

В прокуратуру с жалобами обратились 45 родителей детей-диабетиков. Сегодня с ними лично встретился прокурор Владимирской области Владислав Малкин. Люди требуют решить проблему со льготными лекарствами и обеспечить детей системой непрерывного мониторинга глюкозы.Маргарита Завьялова, мама ребенка-диабетика:- Хотелось бы, конечно, поставить либру, потому что это очень хороший мониторинг для ребенка, особенно в таком маленьком возрасте. Хотелось бы видеть, что все сахара в порядке. Пока, к сожалению, её не дают. Хотелось бы, чтобы выдавали.Наталья Нелюбова, мама ребенка-диабетика:- У ребенка гликированный гемоглобин 7,8 в результате того, что нам проходится экономить средства, потому что расходные материалы стоят недешево, поэтому в каких-то моментах, в каких-то моментах происходит экономия иголки - и, пожалуйста, гемоглобин 7,8. Это плохо, считается.На текущий момент в регионе 460 детей, страдающих от сахарного диабета, и только 10% из них обеспечены жизненно важными препаратами. В ходе проверки прокуратуры в Юрьев-Польской районной больнице выяснилось, что родителям детей-инвалидов там отказывают в выписке рецептов на тест-полоски. Владислав Малкин заявил, что взял проблему обеспечения маленьких пациентов льготными медикаментами под личный контроль.Владислав Малкин, прокурор Владимирской области:- В суд направлено исковое заявление о возложении на департамент здравоохранения обязанности обеспечить детей, страдающих сахарный диабетом 1 типа на территории области, непрерывными системами мониторинга глюкозы. Данное заявление находится на рассмотрении в суде и на моем контроле. Кроме того, в ходе проверки подготовлено 46 заявлений об обеспечении медицинскими изделиями и возмещении денежных средств, которые вы потратили на приобретение изделий самостоятельно. Мы готовы эту работу продолжать в случае поступления от вас соответствующих заявлений и в ваших интересах выходить в суд.