Работы по строительству Рпенского проезда во Владимире вернулись в график. В мэрии считают, что...

Работы по строительству Рпенского проезда во Владимире вернулись в график. В мэрии считают, что подрядчики успеют сдать новую дорогу к апрелю следующего года.С момента заключения контракта стройка официально подорожала примерно на двадцать процентов. В этом году на продолжение работ из федерального бюджета выделено еще 610 миллионов рублей. Одновременно на нескольких участках ведутся ремонтные работы. В перспективе Рпенский проезд должен взять на себя роль дублера и разгрузить Доброе от пробок.