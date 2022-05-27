АО ГНЦ РФ – ФЭИ поставило в клиники России более 12 тысяч микроисточников йода-125 для лечения предстательной железы.

АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" поставило в клиники России более 12 тысяч микроисточников йода-125 для лечения предстательной железы.В условиях жесткого санкционогодавления со стороны западного мира подведомственные Госкорпорации "Росатом"профильные организации не только делают все возможное для социальной поддержкиграждан, но и активно занимаются процессами импортозамещения зарубежныхтехнологий.Так, разработанная в АО"ГНЦ РФ – ФЭИ" оригинальная технология по изготовлению капсул и равномерномунанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника сегодняприменяется в медицинских целях.Она используется в лечебныхучреждениях для лечения предстательной железы. Институт с начала 2022 годапоставил в отечественные клиники свыше 12 тысяч микроисточников йода-125,используемых для брахитерапии злокачественной опухоли вышеуказанного органа.Как сообщили изданию "Дни.ру"в пресс-службе организации, производство микроисточников полностью независимоот импортных товаров, но при этом сертифицировано. В то же время продукцияинститута ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству, однако стоитв два раза дешевле. Сегодня АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" производит и поставляет на рынок порядка30 наименований различной радиоизотопной продукции.НачальникНаучно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов МаксимСамсонов подчеркнул, что сегодня институт способен производить до 50 тысяч микроисточниковв год. Разумеется, таким образом ГК "Росатом" оказывает значительную помощь российскиммедикам."Благодаряиспользованию отечественных разработок наше здравоохранение получаетсущественную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченныхлюдей, а также продолжить научную работу и исследования. В "ГНЦ РФ – ФЭИ" разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерногонанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создатьравномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линиипроизводства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год", – отметилСамсонов.