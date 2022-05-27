АО ГНЦ РФ – ФЭИ поставило в клиники России более 12 тысяч микроисточников йода-125 для лечения предстательной железы.
АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" поставило в клиники России более 12 тысяч микроисточников йода-125 для лечения предстательной железы.
В условиях жесткого санкционого
давления со стороны западного мира подведомственные Госкорпорации "Росатом"
профильные организации не только делают все возможное для социальной поддержки
граждан, но и активно занимаются процессами импортозамещения зарубежных
технологий.
Так, разработанная в АО
"ГНЦ РФ – ФЭИ" оригинальная технология по изготовлению капсул и равномерному
нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника сегодня
применяется в медицинских целях.
Она используется в лечебных
учреждениях для лечения предстательной железы. Институт с начала 2022 года
поставил в отечественные клиники свыше 12 тысяч микроисточников йода-125,
используемых для брахитерапии злокачественной опухоли вышеуказанного органа.
Как сообщили изданию "Дни.ру"
в пресс-службе организации, производство микроисточников полностью независимо
от импортных товаров, но при этом сертифицировано. В то же время продукция
института ничем не отличается от иностранных аналогов по качеству, однако стоит
в два раза дешевле. Сегодня АО "ГНЦ РФ – ФЭИ" производит и поставляет на рынок порядка
30 наименований различной радиоизотопной продукции.
Начальник
Научно-производственного комплекса изотопов и радиофармпрепаратов Максим
Самсонов подчеркнул, что сегодня институт способен производить до 50 тысяч микроисточников
в год. Разумеется, таким образом ГК "Росатом" оказывает значительную помощь российским
медикам.
"Благодаря
использованию отечественных разработок наше здравоохранение получает
существенную экономию денег и возможность увеличить количество вылеченных
людей, а также продолжить научную работу и исследования. В "ГНЦ РФ – ФЭИ" разработана оригинальная технология изготовления капсул и равномерного
нанесения изотопа йод-125 на серебряную подложку микроисточника, что позволяет создать
равномерное распределение дозного поля по поверхности стренда. Мощность линии
производства микроисточников в стрендах составляет до 50 тысяч в год", – отметил
Самсонов.