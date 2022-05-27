Более 24 тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили сервис «Родительский контроль», который помогает обезопасить детей в цифровом пространстве. Только с

Более 24 тысяч клиентов «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях подключили сервис «Родительский контроль», который помогает обезопасить детей в цифровом пространстве. Только с начала года услугу выбрали более трех тысяч абонентов цифрового провайдера. Чаще всего сервисом пользуются жители Владимира, Иванова, Коврова, Шуи и Мурома. «Родительский контроль» позволяет держать в поле зрения все устройства, с которых