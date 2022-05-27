Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис (чат-бот) для стандартизации и роботизации служб технической

Крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений «Ростелеком» предлагает операторам связи сервис (чат-бот) для стандартизации и роботизации служб технической поддержки и баз знаний, основанный на искусственном интеллекте. Чат-бот общается с пользователями и отвечает на типовые вопросы с применением виджета на сайте, мессенджеров, электронной почты, социальных сетей, объединяя все информационные каналы общения с клиентами