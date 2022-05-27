Высокая награда за верность избранному делу. Розе Киямовой вручили орден За заслуги. Он учрежден...

Высокая награда за верность избранному делу. Розе Киямовой вручили орден "За заслуги".Он учрежден Президиумом Федерации спортивной гимнастики России. Во владимирскую Школу олимпийского резерва имени Толкачёва выпускница московского института физкультуры Роза Киямова приехала полвека назад. Роза Хамзаевна - уроженка Казани. Родилась в 1943-м году. Выросла в детском доме, куда попала в двухмесячном возрасте. Получила профессию, и все эти годы помогает людям. Она не только талантливый массажист, но и руководитель благотворительного фонда "Сотвори добро". Благодаря её сильным рукам владимирские спортсмены смогли восстановиться после травм и отстоять честь страны на самых престижных состязаниях планеты. Роза Хамзаевна работала с чемпионом мира Юрием Королёвым, олимпийским чемпионом Владимиром Артёмовым и легендой владимирской гимнастики - семикратным олимпийским чемпионом Николаем Андриановым. В 76-м, перед Олимпиадой в Монреале, Роза Киямова помогла Андрианову преодолеть последствия серьёзной травмы.Роза Киямова, обладатель ордена "За заслуги" от Федерации спортивной гимнастики России:- Я была приглашена к Толкачеву Николаю Григорьевичу, тренеру Андрианова, и когда Андрианов увидел меня, "Ой, - говорит, - шпротик маленький, она и не сможет сделать массаж". А Толкачев говорит: "Извини, у нее до института уже 5 лет стажа, она работала в сборной команде Советского Союза, куда входили ведущие гимнасты».