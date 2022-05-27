Сотрудники регионального управления МЧС стали участниками акции День донора. В течение 4-х дней...

Сотрудники регионального управления МЧС стали участниками акции "День донора".В течение 4-х дней спасатели из разных подразделений сдавали кровь. Для многих сотрудников МЧС это первая донация - на областной станции переливания крови они впервые, но есть среди спасателей и ветераны, для которых такие акции уже стали традиционными. Мотивы у всех доноров одинаковы - желание помочь людям.Анатолий Брагин, сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области:- Я считаю, первое - это оказание помощи людям, попавшим в беду, по состоянию здоровья, которым необходимо переливание крови или каких-то ее компонентов. Конечно, для собственного здоровья. Я принимаю участие с 2008 года. Сегодня это 23 сдача крови и ее компонентов. Участвуем всегда и хотим всегда продолжать эти добрые дела.