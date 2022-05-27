Во время пленарного заседания Законодательного Собрания депутаты заслушали председателя Счётной палаты Ирину Тулякову.

Во Владимирской области ревизоры оценили объём ущерба, который нанесли ДСУ-3 и «Владимиртеплогаз» в результате выявленных нарушений при финансово-хозяйственной деятельности. Во время пленарного заседания Законодательного Собрания депутаты заслушали председателя Счётной палаты Ирину Тулякову.По её мнению, дорожная компания из-за бесконтрольных и недобросовестных действий руководства недосчиталась 74 млн рублей. Они выражались в игнорировании или проигрыше торгов, что привело к потери значительной части рынка. Вишенка на тортике - беспроцентное кредитование конкурентов и необоснованные выплаты трём заместителям гендиректора предприятия при увольнении. Сейчас «золотые парашюты» пытаются взыскать через суд.На «Владимиртеплогазе» проверка проводилась в 2020 году. Аудиторы внесли представление об устранении недостатков, которое коммунальщики проигнорировали. Общий объем повторно выявленных нарушений составил 20 млн рублей. Сейчас власти принимают меры к оздоровлению работы компании.Напомним, что руководители обеих организаций стали фигурантами уголовных дел. Роман Головин обвиняется в картельном сговоре. Станислав Шерстнев - во взяточничестве. Александру Королеву вменяют растрату.Добавим, что в целом в 2021 году СП провела 314 всевозможных мероприятий. Объём выявленных недостатков достиг 540 млн рублей. Нецелевое расходование бюджетных средств составило 30 млн рублей.