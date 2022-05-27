Следком по Владимирской области рассказал подробности похищения 24-летнего жителя Вологды, которого двое обвиняемых удерживали в Кольчугине. – Задержанные в целях принуждения 24-летнего

Следком по Владимирской области рассказал подробности похищения 24-летнего жителя Вологды, которого двое обвиняемых удерживали в Кольчугине. – Задержанные в целях принуждения 24-летнего потерпевшего к выплате долга в размере 1 миллиона 80 тысяч рублей совершили его захват и против воли поместили его в подвальное помещение. После того, как должник попытался бежать, мужчины перевезли его на квартиру,