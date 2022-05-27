Авария с участием трех большегрузов произошла на Сахалине.

Авария с участием трех большегрузов произошла на Сахалине.Одному из водителей легкового автомобиля, движущегося по Охотской трассе, удалось снять на видеорегистратор момент столкновения трех грузовиков. Страшное ДТП произошло прямо перед водителем-автором видео. Несущийся на большой скорости самосвал спровоцировал столкновение с двумя другими большегрузами. Самому мужчине практически чудом удалось избежать столкновения. Буквально в последний момент он резко повернул руль и успел сместить свой автомобиль влево.Видео со страшным ДТП появилось в телеграм-канале "ЧП Сахалин". Судя по ролику, чудом спасший водитель продолжил движение. О жертвах среди водителей и возможных пассажиров большегрузов пока не сообщается. Информация уточняется.