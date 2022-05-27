20 мая Ковровский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя города Шуи....

20 мая Ковровский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого жителя города Шуи. Мужчину обвинили в хищении чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.В декабре 2019 года обвиняемый, находясь у себя по месту жительства в Шуе Ивановской области, обнаружил на «Авито» объявление о продаже автомобиля марки «ЗИЛ ММЗ 4502», стоимостью 110 000 рублей, который принадлежал ковровчанину. Далее он договорился с ним о встрече 11 декабря 2019 года в Коврове под предлогом осмотра автомобиля и последующего его приобретения.Осмотрев автомобиль, мужчина сообщил продавцу о том, что желает его приобрести. Одновременно он также сообщил потерпевшему, что не имеет в настоящее время денежных средств, и попросил передать ему автомобиль под расписку, на что последний согласился. Покупатель составил расписку от своего имени с обязательством выплатить полную стоимость приобретенного им автомобиля в размере 110 000 рублей до 15 декабря 2020 года, после чего ковровчанин передал ему автомобиль марки «ЗИЛ ММЗ 4502», стоимостью 110 000 рублей.Завладев автомобилем, злоумышленник скрылся с места совершения преступления, распорядившись похищенным в дальнейшем по своему усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства по оплате стоимости указанного автомобиля. В результате умышленных противоправных действий потерпевшему причинен значительный материальный ущерб в размере 110 000 рублей.В судебном заседании подсудимый заявил о своем согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовал о проведении судебного заседания в особом порядке.Суд признал мужчину виновным и определил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении, с ограничением свободы на срок 7 месяцев.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото: https://pixabay.com/ru/