Во Владимирской области продолжается установка новых светильников, знаков «Пешеходный переход» и...

Во Владимирской области продолжается установка новых светильников, знаков «Пешеходный переход» и жёлтых светофоров на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам. Об этом рассказали в официальном telegram-канале администрации Владимирской области.По данным Департамента транспорта, в этом году работы пройдут в 17 населённых пунктах региона.Уже введен в эксплуатацию объект в селе Чеково Юрьев-Польского района. Завершены работы по устройству освещения на автодорогах: Судогда - Побойки, Эхо – Семеновка в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Выполняются работы на автодороге в п.Садовый Суздальского района.Фото: https://t.me/region33vladimir