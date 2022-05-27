А жители деревни Вилки, присоединенной к Владимиру территории, продолжают жаловаться на отсутствие...

А жители деревни Вилки, присоединенной к Владимиру территории, продолжают жаловаться на отсутствие нормальной подъездной дороги. Старая грунтовка во время дождей превращается в настоящее болото. На месте побывала наша съемочная группа.- Люди приезжают и здесь говорят, что люди живут, удивляются и еще микрорайон написано, то есть это как бы издевка.«Живем как в глуши», - вздыхают жители деревни Вилки, хотя формально населенный пункт - микрорайон города Владимира. Уже несколько лет люди обращаются в различные инстанции с просьбой сделать нормальную подъездную дорогу, но тщетно. Около десятка домов в буквальном смысле отрезаны от города. Люди пользуются альтернативным путем, местные называют его дорогой жизни - но пролегает она по частной территории.- Номера участков, видите, идут, и вот дорога проложена как раз по участкам.По документам в этом месте - земли, выкупленные под коттеджную застройку. Ни публичного, ни частного сервитута местным жителям добиться пока не удается.Владимир Ларин, староста деревни Вилки:- Был случай, когда человек умирал и умер, приходилось его вывозить отсюда из-за отсутствия дорог, и даже не подъехала скорая помощь на тракторе с навозной тележкой.На милость властей местные жители давно не рассчитывают. В состав областного центра деревни Шепелёво и Вилки вошли как присоединенные территории еще в 2005-ом. Однако с тех пор проблема старой грунтовки так и не была решена, а городская среда не стала доступнее.Наталья Гончарова, жительница деревни Вилки:- Живем на этой земле, работаем, у нас нет дорог, мы были молодые, и машины на себе таскали всей деревней по ямам, по ухабам, вытаскивали, так и живем до сих пор. Приезжают к нам, слушания устраивают чиновники и говорят: вот тут у вас будут фонтаны, а тут у вас будет садик и магазин. Приехали, записали и уехали.К решению проблем жителей Вилок подключился и руководитель регионального общественного движения "Убитые дороги Владимирской области" Сергей Федяев. По его мнению, этот новый жилой микрорайон Владимира явно не соответствует своему статусу.Сергей Федяев, руководитель регионального общественного движения "Убитые дороги Владимирской области":- Вы видели сами, какая колейность, а если пройдут дожди, то по этой дороге уже ни скорая помощь, даже МЧС, никакая оперативная служба сюда, в этот населенный пункт, просто не доедет.Редакция “Вестей” отправила официальный запрос в администрацию Владимира с вопросами по проекту планировки присоединенной территории. Ответа от городских властей пока не последовало. Недавно на табличке с названием населенного пункта неизвестные закрасили сокращение "МКР". Видимо, кому-то очень не нравится считать Вилки микрорайоном Владимира.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”