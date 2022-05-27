Сегодня ночью в 00:38 в службу МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

Сегодня ночью в 00:38 в службу МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Вишняково Александровского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, пожарные ликвидировали пожар на площади 48 кв. м. Сгорела кровля, конструкция и имущество деревянного дома, обложенного кирпичом.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/