Следственный комитет во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России и регионального УМВД...

Следственный комитет во взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России и регионального УМВД возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Кольчугинского района, обвиняемых в похищении человека.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в Кольчугине в дневное время 22 мая, обвиняемые в целях принуждения 24-летнего потерпевшего к выплате долга в размере 1 миллиона 80 тысяч рублей, совершили его захват и против воли поместили его в подвальное помещение. После того, как должник попытался бежать, мужчины перевезли его на квартиру, где продолжали удерживать.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение злоумышленников и похищенного мужчины было установлено.Обвиняемые вину в совершенном преступлении не признают. По ходатайству следователя СК России в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: https://pixabay.com/ru/