Похитителей взяли под стражу. Сообщники не признали свою вину. На них завели уголовное дело.

В Кольчугино двое мужчин обвиняются в похищении человека из-за крупного долга. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, днём 22 мая в целях принуждения 24-летнего потерпевшего к выплате долга в размере 1 миллиона 80 тысяч рублей, фигуранты захватили его и заперли в подвале. После того, как должник попытался бежать, злоумышленники перевезли жертву на квартиру, где продолжали удерживать против его воли.Оперативники установили местонахождение преступников и молодого человека. Похитителей взяли под стражу. Сообщники не признали свою вину. На них завели уголовное дело.«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление других эпизодов», - уточнили в Следкоме.Расследование продолжается.