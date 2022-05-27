Представители власти посетили 29 домовладений.

В Меленковском районе судебные приставы провели рейд с сотрудниками ФНС. Представители власти посетили 29 домовладений.В время мероприятия они описали и арестовали имущество должников. Если жители не исполнят свои обязательства, то оно уйдёт с молотка.Люди также получили квитанции об оплате задолженностей. Многие пожелали расплатиться незамедлительно.Как отмечают в пресс-службе ФССП, удалось собрать 70 тысяч рублей.Отсутствовавшим неплательщикам оставлены информационные листовки и повестки о явке к судебному приставу-исполнителю.С начала 2022 года во Владимирской области сотрудники службы взыскали с должников по налогам свыше 261,5 млн рублей.