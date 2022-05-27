На юге столицы произошло возгорание производственного здания. ЧП произошло в районе Москворечье-Сабурово. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. Об этом сообщает со ссылкой на ..

На юге столицы произошло возгорание производственного здания. ЧП произошло в районе Москворечье-Сабурово. Площадь возгорания достигла 350 квадратных метров. Об этом сообщает со ссылкой на МЧС.Пожарные собираются задействовать в тушении авиацию. По некоторым данным, внутри помещения находятся газовые баллоны.