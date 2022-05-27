Занятия спортом начнутся в парках Москвы с 28 мая.

Занятия спортом начнутся в парках Москвы с 28 мая.В субботу, 28 мая, столичные центры госуслуг "Мои документы" совместно с департамента спорта Москвы возобновляют любимые тысячами граждан тренировки в городских парках. Занятие будут проходить на 20 площадках абсолютно бесплатно.Жители и гости столицы смогут выбрать наиболее удобные и близкие к дому площадки проекта "Спортивные выходные". 16 из них откроются уже завтра у павильонов "Здоровая Москва". Свежий воздух особенно благоприятно должен сказаться на тренировках.Также горожане смогут заняться спортом в Доме культуры "ГЭС-2" и посетить стретчинг на крыше Северного речного вокзала. Участникам занятий помогут профессиональные тренеры. В общую программу входят северная ходьба, йога, а также street stretching и dance mix.На площадках рядом с павильонами "Здоровая Москва" граждане смогут проверить свое состояние после занятий. А в парке "Царицыно" жители и гости столицы смогут насладиться видами живописного пруда прямо во время тренировок.Записаться для участия в "Спортивных выходных" можно как на проекта, так и в центрах госуслуг. Там специалисты помогут гражданам правильно оформить анкету.К слову, заняться спортом можно и дистанционно. На проекта и официальной странице во "" проходят утренние зарядки. Присоединиться к ним можно в 07:00 с понедельника по пятницу.