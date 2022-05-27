В Суздале прошел открытый Форум социальных предпринимателей Владимирской области. Участники из 16...

В Суздале прошел открытый Форум социальных предпринимателей Владимирской области. Участники из 16 регионов страны обменивались опытом и обсуждали самые перспективные бизнес-проекты в сфере инклюзии. Слово Александру Сыпченко.Екатерина Зверева из Липецка своим примером доказывает, что целеустремленные и креативные люди могут добиться любой цели. Даже инвалидное кресло не помешало ей осуществить мечту детства - работать в индустрии красоты. Она парикмахер и мастер ногтевого сервиса, причем в своем собственном салоне.Екатерина Зверева, индивидуальный предприниматель:- Мне это просто интересно с маленького возраста, лет с 13-14. У меня всегда были ногти длинные, то есть мне мама никогда не говорила: "Кать, отрежь, куда такие длинные?"В этом году заявку на участие в Форуме подали представители 16 регионов России. Для многих это не только знакомство с новыми продуктами и услугами, но и возможность получить уникальный опыт в решении проблем инвалидности при помощи социального предпринимательства. Рамиль Урусов только начинает развивать свой бизнес, но уверен: он будет востребован на рынке. Девиз Рамиля - помочь другим - значит помочь себе.Рамиль Урусов, участник форума:- Я хочу заняться производством предметов декорации, производством домиков для домашних животных (котов, собачек, хомячков) и детской мебели.Форум проходит при поддержке администрации Владимирской области, регионального "Бизнес-инкубатора" и фонда программ "Наше будущее". Сегодня в 33 регионе более 90 социальных предпринимателей. Это не только люди с инвалидностью, но и те, кто улучшает качество их жизни.Михаил Осокин, зампредседателя Всероссийского общества инвалидов:- Необходимо развивать региональную систему поддержки таких предприятий, мы понимаем, что это не всегда про деньги, это про улучшение качества жизни людей, про возможности, про новые рабочие места.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Самое важное - это трудоустройство определенных категорий граждан, которые в этом нуждаются, есть вовлечение до 50 процентов, и мы полностью это поддерживаем.К сожалению, такие социальные проекты и сами инвалиды сталкиваются со многими трудностями. Чтобы их преодолеть, необходимо в первую очередь разъяснять людям их права и давать им новые знания, уверен председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.Михаил Терентьев, депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества инвалидов:- К сожалению некоторые соцвыплаты, и региональные, и федеральные, увязаны с тем, работает человек или не работает. Если он идет на работу, он теряет эти выплаты и, к сожалению, это сильно демотивирует человека.Ярмарка продукции местных социальных предпринимателей стала настоящей изюминкой форума. Мастера со всех уголков нашей области познакомили гостей с игрушками, сладостями, украшениями, сделанными своими руками.Александр Сыпченко, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”