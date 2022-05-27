Об этом сообщает Вязниковский межрайонный следственный отдел. В

Вязниках 18-летний подросток изнасиловал на кухне 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Вязниковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по региону.Как сообщает следствие, 29 марта этого года, находясь на кухне жилого дома, подозреваемый парень изнасиловал свою знакомую.Молодой человек был ранее судим. Свою вину он признал. На данный момент проводится следствие. Расследование уголовного дела продолжается.