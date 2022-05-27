Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Недружественный строитель
В отношении застройщика жилого...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Недружественный строитель
В отношении застройщика жилого комплекса "Дуброва парк" возбуждено уголовное дело. Поможет ли это дольщикам?
- Законодательные вопросы
Строительство ФАПов, поддержка многодетных семей и студотрядов. Какие еще темы обсудили на заседании Законодательного Собрания?
- Без вести пропавшие
Тени пропавших детей. Акция поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Центральном парке Владимира