Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Недружественный строитель В отношении застройщика жилого...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Недружественный строительВ отношении застройщика жилого комплекса "Дуброва парк" возбуждено уголовное дело. Поможет ли это дольщикам?- Законодательные вопросыСтроительство ФАПов, поддержка многодетных семей и студотрядов. Какие еще темы обсудили на заседании Законодательного Собрания?- Без вести пропавшиеТени пропавших детей. Акция поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Центральном парке Владимира