Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Недружественный строитель
В отношении застройщика...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Недружественный строитель
В отношении застройщика жилого комплекса "Дуброва парк" Игоря Другова возбуждено уголовное дело. Поможет ли это дольщикам?
- Прокурор и диабет
Без необходимых лекарств и систем мониторинга. Родители детей-диабетиков пришли на прием к областному прокурору.
- Еду по РазВилкам
Вилки - деревня, ставшая микрорайоном. Почему жители областного центра до сих пор ездят по грунтовым дорогам?