Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Недружественный строитель В отношении застройщика...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Недружественный строительВ отношении застройщика жилого комплекса "Дуброва парк" Игоря Другова возбуждено уголовное дело. Поможет ли это дольщикам?- Прокурор и диабетБез необходимых лекарств и систем мониторинга. Родители детей-диабетиков пришли на прием к областному прокурору.- Еду по РазВилкамВилки - деревня, ставшая микрорайоном. Почему жители областного центра до сих пор ездят по грунтовым дорогам?