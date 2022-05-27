Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра: - Экспортер года Несмотря на сложный...

Смотрите в программе «Вести-Владимир» в 9 утра:- Экспортер годаНесмотря на сложный пандемийный год, экспортная мощность выросла в два раза. Какие предприятия в лидерах?- Без вести пропавшиеТени пропавших детей. Акция поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Центральном парке Владимира- Возможности без границРабота мечты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Каким бизнесом они занимаются и кто им помогает?