В Суздальском районе в середине мая текущего года в дежурную часть поступило сообщение от...

В Суздальском районе в середине мая текущего года в дежурную часть поступило сообщение от жительницы Владимира о том, что с ее дачного участка, расположенного в одном из районных СНТ, пропало имущество на сумму почти 4 000 рублей.Женщина пояснила, что неизвестный похитил принадлежащие ей две ванны и шесть металлических бочек.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили очевидцев, которые видели в этот день на территории садового товарищества неизвестного мужчину на грузовом автомобиле.По имеющимся приметам по подозрению в совершении имущественного преступления полицейские задержали 27-летнего владимирца. Мужчина дал признательные показания.Похищенные ванны и металлические бочки фигурант успел реализовать. Причиненный материальный ущерб мужчина обязался возместить.В настоящее время отделением дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам кражи.Фото: https://pixabay.com/ru/