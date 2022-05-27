ГИБДД проведет рейды по выявлению водителей в нетрезвом виде на территории Владимира 27 мая, сообщили в пресс-службе полиции. – Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил

ГИБДД проведет рейды по выявлению водителей в нетрезвом виде на территории Владимира 27 мая, сообщили в пресс-службе полиции. – Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил дорожного движения. Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть полиции о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, – добавили в полиции. В