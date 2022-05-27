Управление муниципального заказа администрации города Владимира опубликовало на сайте госзакупок...

Управление муниципального заказа администрации города Владимира опубликовало на сайте госзакупок контракт на разработку документации по планировке территории (проект планировки, проект межевания), а также проведение работ по изысканию территорий, предусматривающей размещение "Автомобильной дороги от площади Фрунзе до автодороги Ладога-Лунево и Судогодского шоссе".Новую автодорогу планируется построить в 2 этапа. Мэрия торгует пока только первый этап, на котором представляет собой строительство дороги в Загородном протяженностью 3 – 3,5 км. Трасса соединит Судогодское шоссе с микрорайоном Лунево.Стоимость контракта составляет 4 148 006 рублей. Сдать проект предстоит в конце сентября. Подрядчика будут искать до 7 июня.Фото: Ирина Стеч