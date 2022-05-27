МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире в два раза с начала 2021 года. В результате нового строительства и модернизации более 400 домов в крупных ..
МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире в два раза с начала 2021 года. В результате нового строительства и модернизации более 400 домов в крупных жилых микрорайонах и новостройках имеют доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с.
Скорость домашнего интернета, в 10 раз превышающая стандартную, сегодня доступна жителям Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов. Улучшения затронули и новостройки. В число объектов, подключенных к гигабитной сети МТС, вошли новые дома по улице Нижняя Дуброва. Сейчас во Владимире возможность подключить свои домашние компьютеры, планшеты, ноутбуки к высокоскоростному домашнему интернету имеют 75 тысяч семей.
Гигабитная сеть фиксированной связи МТС во Владимире позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома». Жители смогут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.
«Жилье с высокоскоростным домашним интернетом сегодня является более привлекательным, чем без него, а в новостройках тем более - все сети уже подведены и дополнительных работ не требуется. Также с новой технологией владимирцы не только получают высокоскоростной интернет, но и могут сократить затраты на услуги связи и ТВ. Объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. К тому же, это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», - рассказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.
Для подключения домашнего скоростного интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу, которую можно проверить на .