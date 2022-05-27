МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире в два раза с начала 2021 года. В результате нового строительства и модернизации более 400 домов в крупных ..

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета во Владимире в два раза с начала 2021 года. В результате нового строительства и модернизации более 400 домов в крупных жилых микрорайонах и новостройках имеют доступ к интернету на скорости до 1 Гбит/с.Скорость домашнего интернета, в 10 раз превышающая стандартную, сегодня доступна жителям Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов. Улучшения затронули и новостройки. В число объектов, подключенных к гигабитной сети МТС, вошли новые дома по улице Нижняя Дуброва. Сейчас во Владимире возможность подключить свои домашние компьютеры, планшеты, ноутбуки к высокоскоростному домашнему интернету имеют 75 тысяч семей.Гигабитная сеть фиксированной связи МТС во Владимире позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах одновременно, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома». Жители смогут с комфортом смотреть видео и вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.«Жилье с высокоскоростным домашним интернетом сегодня является более привлекательным, чем без него, а в новостройках тем более - все сети уже подведены и дополнительных работ не требуется. Также с новой технологией владимирцы не только получают высокоскоростной интернет, но и могут сократить затраты на услуги связи и ТВ. Объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно сэкономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. К тому же, это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», - рассказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.Для подключения домашнего скоростного интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу, которую можно проверить на .