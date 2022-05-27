От постройки остался только каркас.

Во Владимире на Лыбедской магистрали сносят павильон незаконной АЗС. От постройки остался только каркас.Напомним, что ещё 10 лет назад Октябрьский районный суд Владимира вынес решение о демонтаже автозаправки. Причина - нарушения при возведении объекта. Станция построена в охранной зоне и слишком близко к жилым домам.В 2013 году судебные приставы обязали владельца убрать бензоколонку. Девять лет АЗС простояла в «замороженном» состоянии. Её так и не ввели в эксплуатацию.В конце мая на Лыбедь подъехала спецтехника и приступила к разбору конструкций. Рабочие уже сняли обшивку, увезли прилавки. Металлоконструкции вывозят на грузовиках. Спустя почти 10 лет закон восторжествовал.