Незаконно установленную станцию АЗС на Лыбедской магистрали во Владимире практически разобрали спустя 10 лет с решения суда о сносе. Октябрьский районный суд забраковал постройку по

Незаконно установленную станцию АЗС на Лыбедской магистрали во Владимире практически разобрали спустя 10 лет с решения суда о сносе. Октябрьский районный суд забраковал постройку по причине нарушений при строительстве. Как тогда заключили судьи, заправка находится слишком близко к жилым домам и в охранной зоне. С тех пор станция так и стояла, но не принимала машины.