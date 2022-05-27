Администрация города Владимира объявила торги на проектирование дороги от площади Фрунзе до Лунево, включающую в себя строительство второго моста над Клязьмой. Мост по заказу мэрии

Администрация города Владимира объявила торги на проектирование дороги от площади Фрунзе до Лунево, включающую в себя строительство второго моста над Клязьмой. Мост по заказу мэрии построят в два этапа. Первый – строительство в Загородном парке дороги в 3,5 км, соединяющей Судогодское шоссе с микрорайоном Лунево. Второй – дорога, соединяющая первую часть с площадью Фрунзе. По