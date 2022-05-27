Владимирскому застройщику, который занимается возведением комплекса Дуброва-парк-2, предъявлено...

Владимирскому застройщику, который занимается возведением комплекса "Дуброва-парк-2", предъявлено обвинение в мошенничестве. Накануне Игорь Другов встретился с дольщиками, которые так и не получили свои квартиры. Как предприниматель предлагает решать проблему, узнал наш корреспондент Артем Яковенко.Ни квартир, ни надежды. Десятки дольщиков ЖК "Дуброва Парк - 2" - на очередной встрече с застройщиком Игорем Друговым. Предпринимателю уже предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве. Сергей Куделин - один из дольщиков. По словам мужчины, свою двушку, в которую вложился ещё в 19-ом году, хотел продать, но риелторы отказываются работать с объектом. Сомнительная репутация жилкомплекса не позволит продать ни одну квартиру.Сергей Куделин, дольщик ЖК "Дуброва Парк-2":- Вот один этаж был застеклен у первого корпуса и всё. И действий нету, все говорят: вот давайте так, давайте так, давайте этак. И на этом всё. Мне кажется, что путей решения нет.А вот сам Другов, гендиректор "ИнтерстройПлюс", бъет себя в грудь, требуя выделить ему ЕЩЕ ОДИН участок земли. Чтобы возвести пару секций, продать помещения, а на вырученные деньги - достроить второй "Дуброва парк".Игорь Другов, руководитель компании-застройщика:- Для меня был оптимальный вариант - это достройка секций и достройка объекта полностью. Пристроить секцию, одну-две, в зависимости от того... Сейчас посчитаем как. И ввести эти все три объекта в эксплуатацию.Защитить интересы дольщиков - а пострадавших десятки - могло бы банкротство Другова. "Дуброва парк-2" в этом случае перейдёт в Фонд развития территорий. Условие принятия решения о завершении строительства - готовность объекта не менее 80 процентов. Но это не тот случай. Значит, "включается" второй вариант - компенсации. Людей он не устраивает.Дарья Гареева, дольщица ЖК "Дуброва Парк -2":- Компенсации, которые выплачиваются, они меньше рыночной стоимости изначально уже будут. И деньги, которые мы получим - не факт, что мы сможем на них купить. То есть сейчас у меня 2-комнатная, а, в лучшем случае, мне хватит на однушку, где-нибудь в котловане, как мы сейчас полагаем.Напомним, уголовное дело по материалам прокурорской проверки было возбуждено еще 10 марта. Теперь фигурант известен. Как полагает следствие, Игорь Другов заранее знал, что стройку "не потянет". Реальной возможности исполнить обязательства не было. Однако девелопер без смущения заключал договоры с дольщиками. В общей сложности на счетах его фирм осело почти полтора миллиарда рублей.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- Часть денег пошла действительно на долевое строительство, а часть была израсходована руководителем организации в своих личных целях. * Расследование уголовного дела осуществляет следственное управление УМВД Владимирской области и надзор за расследованием уголовного дела осуществляет непосредственно прокуратура Владимирской области.Судебная тяжба по признанию застройщика банкротом началась в марте. Другов пытается обжаловать это решение. Еще труднее спорить с обвинением. По УГОЛОВНОМУ делу ему грозит до десяти лет тюрьмы.Артём Яковенко, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”