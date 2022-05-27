Сегодня во Владимире открылся фестиваль Женское здоровье. Его организатор - автономная...

Сегодня во Владимире открылся фестиваль "Женское здоровье". Его организатор - автономная некоммерческая организация "Про здоровье". Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.Татьяна Кузьмина, директор автономной некоммерческой организации "Про здоровье", координатор проекта "Всё в твоих руках":- Фестиваль мы проводим для участников нашего проекта. Это, действительно, наш первый фестиваль. Он является логическим завершением нашего годичного проекта. Программа достаточно интересна, разнообразна. В первой части у нас будет деловая часть. Мы презентуем наше социологическое исследование, которое провела наша организация. Презентуем результаты проекта. Что мы, каких достигли показателей, а во второй части у нас будут мастер-классы.Фестиваль "Женское здоровье" стал конечной точкой одноименного проекта, в котором приняли участие три сотни жительниц Ковровского, Суздальского и Селивановского районов. В дальнейшем планируется привлечь к нему и женщин из других территорий. Проект помог получить консультации узких медицинских специалистов жительницам отдаленных сел и деревень. Для них были организованы онлайн лекции гинеколога, флеболога, диетолога, нутрициолога, трихолога. Кроме того, участницы проекта получили возможность бесплатно посетить один из медцентров города Владимира. Женщины прошли осмотр у гинеколога и маммолога, побывали на узи-диагностике, сдали необходимые анализы.Татьяна Гусарова, руководитель проекта «Женское здоровье», член регионального штаба ОНФ Владимирской области:- Благодаря этому проекту эти женщины смогли получить не просто онлайн-консультацию, но и очную консультацию. Когда эти врачи приезжали не в белых халатах. Они приезжали и проводили свои беседы, семинары не в стенах казенных учреждений, а в общественных пространствах, где сама атмосфера благоволила, и женщины чувствовали уже себя не пациентками, а, как правило, выстраивались очень доверительные отношения.