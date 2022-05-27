За документацию власти готовы заплатить 4,1 млн рублей. Срок исполнения - конец сентября. Подрядчика определят 7 июня.

Мэрия Владимира разместила на сайте госзакупок контракт на разработку проекта планировки территории и проведение изыскательских работ для строительства дороги от площади Фрунзе до Лунёво. Частью новой дороги станет второй мост через Клязьму.Напомним, что в конце февраля в горадминистрации схему возведения конструкции.«Строительство объекта пройдёт в два этапа. Первый - возведение автомагистрали в Загородном, которая соединит Судогодское шоссе и Лунёво. Планируемая протяжённость составит 3 - 3,5 километра. Вторая стадия - смычка этого направления с площадью Фрунзе и появление самого сооружения», - сообщали ранее чиновники.За документацию власти готовы заплатить 4,1 млн рублей. Срок исполнения - конец сентября. Подрядчика определят 7 июня.