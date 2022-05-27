Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Во Владимире 14 новых автобусов выйдут на обслуживание городских маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.Напомним, что транспорт закуплен на средства инфраструктурного кредита. Компания «ГлобалАвто» получила за поставку подвижного состава 252 млн рублей.«С 30 мая они начнут свою работу. Автобусы выйдут на наиболее востребованные у пассажиров маршруты», - подчеркнули в мэрии.Всего в областной центр 12 ЛИАЗов вместимостью до 105 пассажиров и два ПАЗика вместимостью до 59 человек.