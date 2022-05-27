Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Во Владимире 14 новых автобусов выйдут на обслуживание городских маршрутов. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, что транспорт закуплен на средства инфраструктурного кредита. Компания «ГлобалАвто» получила за поставку подвижного состава 252 млн рублей.
«С 30 мая они начнут свою работу. Автобусы выйдут на наиболее востребованные у пассажиров маршруты», - подчеркнули в мэрии.
Всего в областной центр 12 ЛИАЗов вместимостью до 105 пассажиров и два ПАЗика вместимостью до 59 человек.