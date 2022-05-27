Во Владимире, в Центральном парке, открылась выставка-инсталляция под названием Тени - это...

Во Владимире, в Центральном парке, открылась выставка-инсталляция под названием "Тени" - это своеобразный мемориал в память о пропавших детях. Акцию организовали активисты поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Подробности у Евгения Беляева.С начала этого года в поисково-спасательный отряд "/\изаАлерт" поступило более трех тысяч звонков со всей страны с информацией о пропавших детях. Живыми или мертвыми из этого числа найдено 2830 ребят. Остальные так и числятся без вести пропавшими.Андрей Сарычев в отряде уже три года. Первоначально ходить по лесам и болотам в планы добровольца не входило - он собирался помочь активистам с печатью листовок. Но в первый же день в отряде пришлось заняться полевой работой.Андрей Сарычев, старший поисковик группы отряда «Лиза Алерт»:- Хотел помочь ориентировками, а, в итоге, повез на следующий день ориентировки. Я тогда жил в области, повез ориентировки во Владимир, их забрали, тут же упала рассылка «Билайн», поиски недалеко, в Загородном. И на тот поиск я уже и поехал. Собственно, проведя на нем 4 суток, и нашел. К сожалению, погибшего дедушку, но мы нашли.Поиски далеко не всегда успешны. Каждый год, 25 мая, в Международный день пропавших детей, отряд "ЛизаАлерт" проводит различные акции для того, чтобы привлечь внимание людей к этой страшной проблеме. В Центральном парке Владимира расположилась выставка-инсталляция "Тени" - 58 фигурок пропавших ребят.Марина Киселева, представитель пресс-службы отряда «Лиза Алерт»:- Допустим, пропал ребенок 5-6 лет назад, а он для них не вырос. Все равно, конечно, помнят, но это все становится какой-то тенью. Как бы и есть ребенок, потому что никаких подтверждений о том, что он погиб, нет, а страдания есть.Инсталляция простоит в парке до 1 июня, напоминая владимирцам о детях, которые так и не вернулись домой.Евгений Беляев, Андрей Синягин. “Вести-Владимир”